Anzeige

Still und heimlich haben sich die Indianapolis Colts zu einem Playoff-Anwärter gemausert. Dies hat mehrere Gründe.

von Oliver Jensen

Die Indianapolis Colts durchschritten zuletzt ein sportliches Tal. In den vergangenen zwei Spielzeiten wurden die Playoffs verpasst. Die Saison 2022, in der Quarterback-Routinier Matt Ryan für den Aufschwung sorgen sollte, mündete mit lediglich vier Siegen sogar in einem Desaster.

Die Colts sind schon seit vielen Jahren auf der Suche nach Stabilität. Seit dem überraschenden Karriere-Ende von Andrew Luck im Jahre 2019 wird das Gesicht dieser Franchise gesucht. In den vergangenen neun Jahren wechselte der Starting-Quarterback praktisch im Saisontakt.

Quarterback Anthony Richardson, der beim NFL Draft 2023 an Position 4 gepickt wurde, soll für die Zukunft der Franchise stehen. Umso bitterer, dass er sich in Woche 5 im Spiel gegen die Tennessee Titans schwer an der Schulter verletzte, sodass die Saison für den Dual-Threat-Quarterback gelaufen war. Backup Gardner Minshew steht seitdem als Passgeber in der Verantwortung.

Bis Ende Oktober schien alles auf eine weitere erfolglose Saison hinzudeuten. Die Colts hatten gerade drei Spiele in Serie verloren und standen bei einer Zwischenbilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen. Seitdem allerdings fand eine sportliche Kehrtwende statt, mit der wohl selbst die optimistischsten Colts-Fans nicht gerechnet haben.

Nach vier Siegen in Serie belegt Indianapolis aktuell einen Playoff-Rang. Fakt ist zwar auch, dass mit den Carolina Panthers, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers und den Tennessee Titans vier Mannschaften bezwungen wurden, die bislang zu den großen Enttäuschungen der Saison zählen. Trotzdem: Auch solche Spiele muss man erst einmal gewinnen.