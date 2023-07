In der vergangenen Saison konnte der Running Back nicht an seine Leistungen anknüpfen, blieb wie auch das gesamte Team hinter den Erwartungen zurück.

2021 erlebte Jonathan Taylor bei den Indianapolis Colts seinen Durchbruch, führte die NFL in den Kategorien Rushing Yards (1.811), Touchdowns (18) und Yards pro Spiel (106,5) an.

"Das ist nichts, was wir aktuell diskutieren. Das ist kein Kommentar, der etwas mit der Situation von Jonathan Taylor zu tun hat. Es geht darum, was meine Verantwortung ist. Ich bin für jeden im Team verantwortlich und muss mir das Geld, was wir haben, anschauen und die Verträge, die wir abschließen", so Irsay, der Anfang der Woche gegenüber "ESPN" aber bereits sagte: "Wenn deine Zeit kommt, um bezahlt zu werden, wirst du auch bezahlt."