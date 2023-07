Seine Kommentare waren als Kritik an Taylor aufgegriffen worden, der Berichten zufolge in einer Video-Konferenz der wichtigsten Running Backs besonders verärgert über die Situation gewesen sein soll.

Der 24-Jährige steht vor seiner vierten Saison in der NFL. 2021 hatte er die gesamte Liga mit 1811 Rushing Yards und 18 erlaufenen Touchdowns angeführt, was ihm den zweiten Platz in der Wahl zum Offensive Player of the Year und einen Platz im All-Pro-Team einbrachte.