Zuletzt gab es Gerüchte, Trevor Lawrence könnte zu den Pittsburgh Steelers getradet werden. Nun hat sich der Quarterback der Jacksonville Jaguars selbst dazu geäußert.

In der vergangenen Woche kamen Gerüchte auf, laut denen sich die Pittsburgh Steelers nach der Trade-Verfügbarkeit von Trevor Lawrence erkundigt hätten. Nun sah sich der Quarterback der Jacksonville Jaguars gezwungen, auf die Trade-Gerüchte einzugehen.

Demzufolge wurde ihm versichert, dass er auf absehbare Zeit ein wichtiger Bestandteil in den Plänen der Jaguars bleibt. Er selber würde sich darauf konzentrieren, Jacksonville zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. In der "Up and Adams Show" berichtete der Signal Caller, wie er von den Gerüchten erfuhr.

"Das ist lustig. Weißt du, ich habe nicht wirklich etwas gesehen. Mein Agent hat mir eine SMS geschickt und .sagte: 'Hey, das ist ein Bericht, der da draußen ist. Ich glaube nicht, dass da etwas dran ist, aber ich werde es mir ansehen'", erzählte Lawrence.

Er habe sich daraufhin die Meldungen angesehen und war total überrascht. "Ich habe eine No-Trade-Klausel in meinem Vertrag. Also würde ich davon erfahren, wenn ich getradet werde. Ich müsste damit einverstanden sein, was ich nicht bin", sagte Lawrence.