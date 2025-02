Damit erhöht Parsons seine Ausbeute auf 52.5 Sacks in vier Jahren - ein überragender Wert. Allerdings noch nicht überragend genug, um sich eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu verdienen. Der Defensive End geht in sein letztes Vertragsjahr.

Nach einem eher schwachen Start in die NFL -Saison und einer Verletzung hat Micah Parsons für die Dallas Cowboys in der vergangenen Spielzeit doch noch sehr starke Zahlen hingelegt: Zwölf Sacks, zwei forcierte Fumbles und 43 Tackles insgesamt.

NFL-Rekorddeal? Micah Parsons über "Pläne" der Cowboys

"Ich habe eine Menge Respekt für Jerry", sagt Parsons weiter. "Wir reden die ganze Zeit miteinander." Zuerst wollte der ehemalige Edge Rusher von Penn State der bestbezahlte Defense-Spieler der Liga werden, doch davon scheint er abgerückt zu sein.

"Wir haben da Pläne", deutete er an. "Wir müssen schauen, was am Sinnvollsten ist." Allerdings räumte Parsons auch ein, dass es momentan "noch keine Fortschritte" in den Vertragsverhandlungen gebe.