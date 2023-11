Anzeige Quarterback Joshua Dobbs wird in einer wilden Woche zu den Vikings getradet und führt sein neues Team zum Sieg. Sein ehemaliger Cardinals-Coach hatte ihm zuvor etwas anderes erklärt. Ereignisreiche Woche für Joshua Dobbs. Innerhalb von nur sieben Tagen wurde der Quarterback bei den Arizona Cardinals auf die Bank gesetzt, später zu den Minnesota Vikings getradet – und führte sein neues Team zu einem Comeback-Sieg, obwohl er das Playbook und auch seine Mitspieler noch nicht kannte. Im "Torchbearers"-Podcast hat sich der Spielmacher nun zu den vergangenen Tagen geäußert und diese noch einmal rekapituliert. Nach der 24:31-Niederlage in Woche 8 gegen die Baltimore Ravens wurde Dobbs in das Büro von Cardinals-Head-Coach Jonathan Gannon gerufen. "Er sagte mir: 'Hey, wir werden Clayton Tune in Cleveland einsetzen'", so der Signal Caller. Und weiter: "Und das ist im Vorfeld der Rückkehr von Kyler (Murray). Ich bin mir nicht sicher, wann er zurückkommt, aber ich denke, er kommt bald zurück, also wollen sie sehen, was der Rookie kann. Ich habe es also verstanden. Ich war verärgert darüber, aber ich verstand die Situation, in der sich die Franchise zu diesem Zeitpunkt befand."

Anzeige

Das Gespräch mit dem Cards-Cheftrainer fand dabei am Tag vor der Trade Deadline in der NFL statt. Dass Arizona Dobbs nur einen Tag später abgeben würde, davon war in der Unterhaltung offenbar nicht die Rede. Ganz im Gegenteil. "Als ich mein Treffen mit Jonathan Gannon in Arizona hatte, schaute er mich an und sagte: 'Du wirst nicht getradet, du wirst nicht entlassen, du wirst hier in Arizona bleiben.' Ich dachte mir, okay, cool", berichtete Dobbs: "Dann wachte ich auf und sah auf meinem Handy eine Nachricht, in der stand, dass in vier Stunden die Trade Deadline ist, dass ich getradet werden könnte – nach Minnesota oder zurück nach Cleveland. Ich dachte, dieser Tag wird verrückt."

Einsatz ohne Kenntnis des Playbooks Und so kam es dann auch. "In den 36 Stunden ist etwas anderes passiert als das, was man mir gesagt hatte", erinnerte sich der 28-Jährige zurück. Er ergänzte: "Mir wurde gesagt, dass ich in der nächsten Woche in Cleveland gegen mein vorheriges Team spiele, am nächsten Tag wurde mir gesagt, dass ich nicht spiele, aber auch nicht getradet werde, und dann wachst du am nächsten Tag auf und erfährst, dass du getradet wirst, und zwar nach Minnesota." Bei seinem neuen Arbeitgeber sollte Dobbs in der vergangenen Woche eigentlich hinter Rookie Jaren Hall, der Kirk Cousins nach dessen Saisonaus vertritt, auf der Bank Platz nehmen. Weil sich Hall jedoch eine Gehirnerschütterung zuzog, musste Neuling Dobbs gleich im ersten Viertel gegen die Atlanta Falcons ran – ohne das Playbook zu kennen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die KI hat geregelt: Die zu realistischen Logos der NFL-Teams

ran zeigt, wie die KI möglichst realistische Logos der NFL-Teams generiert hat. Für zwei Teams gibt es allerdings kein KI-Logo. (Quelle: pick.6/instagram) © pick.6/instagram Las Vegas Raiders © instagram.com/pick.6 / Las Vegas Raiders Jacksonville Jaguars © instagram.com/pick.6 / Jacksonville Jaguars Chicago Bears © instagram.com/pick.6 / Chicago Bears Dallas Cowboys © instagram.com/pick.6 / Dallas Cowboys Minnesota Vikings © instagram.com/pick.6 / Minnesota Vikings Los Angeles Rams © instagram.com/pick.6 / Los Angeles Rams Pittsburgh Steelers © instagram.com/pick.6 / Pittsburgh Steelers Philadelphia Eagles © instagram.com/pick.6 / Philadelphia Eagles New England Patriots © instagram.com/pick.6 / New England Patriots Carolina Panthers © instagram.com/pick.6 / Carolina Panthers San Francisco 49ers © instagram.com/pick.6 / San Francisco 49ers Buffalo Bills © instagram.com/pick.6 / Buffalo Bills Cleveland Browns © instagram.com/pick.6 / Cleveland Browns Los Angeles Chargers © instagram.com/pick.6 / Los Angeles Chargers Detroit Lions © instagram.com/pick.6 / Detroit Lions Atlanta Falcons © instagram.com/pick.6 / Atlanta Falcons Houston Texans © instagram.com/pick.6 / Houston Texans Baltimore Ravens © instagram.com/pick.6 / Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers © instagram.com/pick.6 / Tampa Bay Buccaneers Seattle Seahawks © instagram.com/pick.6 / Seattle Seahawks Miami Dolphins © instagram.com/pick.6 / Miami Dolphins New York Jets © instagram.com/pick.6 / New York Jets Tennessee Titans © instagram.com/pick.6 / Tennessee Titans Cincinnati Bengals © instagram.com/pick.6 / Cincinnati Bengals New York Giants © instagram.com/pick.6 / New York Giants Indianapolis Colts © instagram.com/pick.6 / Indianapolis Colts New Orleans Saints © instagram.com/pick.6 / New Orleans Saints Arizona Cardinals © instagram.com/pick.6 / Arizona Cardinals Denver Broncos © instagram.com/pick.6 / Denver Broncos Green Bay Packers © instagram.com/pick.6 / Green Bay Packers Kansas City Chiefs und Washington Commanders

Ein Logo dieser beiden Teams gibt es übrigens nicht. Jedes Mal, wenn versucht wurde, eines zu generieren, sprach die KI davon, dass es sich um "sensibles Material" handelt. © IMAGO/ZUMA Wire

Nachdem er zunächst einen Safety verschuldete und einen Fumble hinnehmen musste, führte Dobbs die Franchise in der Folge doch noch zu einem 31:28-Comeback-Sieg.