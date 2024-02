Es ging zuletzt hoch her zwischen den Kansas City Chiefs und Kadarius Toney. Das lag allerdings am Wide Receiver.

Kadarius Toney: Alles nur ein Missverständnis

Am Montag, bei der Eröffnung des Super Bowls, stellte der Wide-Receiver klar, dass er nie die Kansas City Chiefs angegriffen hätte. Gegenüber "NFL Network" erklärte er, dass er an diesem Tag von Kommentaren auf seinem Feed unterbrochen wurde. Als das Video (von seinem Ausraster) veröffentlicht wurde, sei es "zerstückelt" gewesen, so der Kansas-Spieler.

"Ich habe die Chiefs nie angegriffen, ich habe nie etwas über die Chiefs gesagt. Ich habe mich auf die Giants-Fans bezogen und auf die Leute in meinen Kommentaren, in meinem Kommentarfeld, nicht einmal in meiner Live-Aufnahme, so dass man nicht einmal weiß, dass sie da waren. Aber ich habe mich auf sie bezogen, was ich nicht hätte tun sollen. Ich wollte einfach nur da rausgehen. Ich wollte nur meine Botschaft bezüglich meiner Verletzung rüberbringen, aber das hätte ich am Ende des Tages nicht tun sollen. Ich bin ein Mann, und ich kann meine Fehler akzeptieren, genauso wie ich meine Siege akzeptiere. Ich lasse das im Moment einfach hinter mir. Wir wollen rausgehen und versuchen, [den Super Bowl] zu gewinnen."