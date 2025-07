Chelsea schlägt im Finale der Klub-WM Paris Saint-Germain mit einer eindrucksvollen Leistung. Der Erfolg ist das Ergebnis einer verrückten Transferpolitik mit Investitionen im Milliarden-Bereich. Für die Zukunft des Fußballs sind das keine guten Aussichten.

Von Christian Stüwe

In den letzten Tagen wurden etliche Loblieder auf Paris Saint-Germain gesungen. Mit einem beeindruckenden 4:0 über Real Madrid war PSG in das Finale der Klub-Weltmeisterschaft gestürmt. Die Erinnerungen an die Machtdemonstration im Champions-League-Finale, als Inter Mailand mit 5:0 gedemütigt wurde, sind ebenfalls noch frisch.

Und das alles, nachdem der mit Öl-Milliarden aus Katar gepimpte Klub seinen Superstar-Fetisch aufgegeben hat und unter Trainer Luis Enrique plötzlich eine funktionierende Mannschaft ohne Ego-Kicker auf das Feld schickt. Selbst Ousmane Dembele, der früher in Dortmund und Barcelona ständig Ärger machte, arbeitet plötzlich für das Team und blüht auf.

Die Wandlung von der seelenlosen und unsympathischen Investorentruppe zu einer höchst erfolgreichen Fußballmannschaft machte Fußball-Romantikerinnen und -romantikern zumindest ein wenig Hoffnung. Vielleicht geht es im modernen Fußball doch nicht nur um immer noch wahnsinnigere Transfers? Um ständiges Kaufen und Verkaufen?