Borussia Dortmund: Wird Jadon Sancho zum Schnäppchen? Die aktuellen BVB-Gerüchte im Check

Jadon Sancho (Manchester United) Position: Linksaußen

Marktwert laut transfermarkt.de: 28 Millionen Euro

Alter: 25

Vertragsende: 2026 Kommt es zu einem dritten BVB-Intermezzo von Jadon Sancho? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich groß, da Juventus Turin wohl schon sehr dicht an einer Verpflichtung ist. Laut dem "Corriere dello Sport" ist sich Sancho bereits mit der Alten Dame über ein Jahresgehalt in Höhe von 6,5 Millionen Euro einig geworden. Die Ablöse soll bei 25 Millionen Euro liegen. "Givemesport" berichtet gar nur von 17,5 Millionen Euro an Ablöse. Dies sind allerdings Summen, die der BVB nach dem Gittens-Verkauf locker aufbringen könnte. Noch bestände die Möglichkeit, dazwischen zu grätschen, weil Sancho mit Manchester United noch über eine Gehaltsabfindung verhandeln soll. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete gar, dass es noch gar kein Juve-Angebot gab. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen über eine Sancho-Rückkehr nach Dortmund, die Verantwortlichen wollten davon allerdings nichts wissen. Bei den aktuell gehandelten Konditionen ist man aber geneigt zu sagen, dass der BVB beinahe in der Pflicht wäre, sein Glück zu probieren. Nach der Verletzung von Julien Duranville und dem Gittens-Abgang ist der Bedarf absolut da. Man darf gespannt sein, ob in den kommenden Tagen nochmal neuer Wind in die Angelegenheit kommt. Klub-WM 2025: Xabi Alonso ruft nach Debakel gegen Paris einen Neustart bei Real Madrid aus

Jadon Sancho © 2025 Getty Images

Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) Position: Rechtsaußen

Marktwert laut transfermarkt.de: 30 Millionen Euro

Alter: 22

Vertragsende: 2026 Konkreter als ein Sancho-Deal ist Stand jetzt eine Verpflichtung von Johan Bakayoko. Sowohl der "Kicker" als auch die "Sport Bild" berichteten, dass sich der BVB für den 22-Jährigen interessiert. Bakayoko ist ein schneller Rechtsaußen, der gerne nach innen zieht, um mit seinem starken linken Fuß abzuschließen. Auf diese Weise hat sich der Eindhoven-Profi schon als äußerst torgefährlich erwiesen. In der abgelaufenen Saison blieb Bakayoko mit zwölf Pflichtspieltoren und drei Assists ein wenig hinter den Erwartungen zurück. In der Spielzeit zuvor brachte er es auf 14 Tore und 14 Assists. Hätte der Belgier seine Top-Saison 2023/24 aber in der abgelaufenen Spielzeit bestätigt, wären die Chancen für den BVB nur minimal gewesen. So aber scheint ein Deal realistisch zu sein. Bayer 04 Leverkusen soll allerdings ebenfalls um den Belgier buhlen. Bakayoko ist nur noch bis 2026 gebunden.

Johan Bakayoko © 2025 Getty Images

Goncalo Inácio (Sporting Lissabon) Position: Innenverteidigung

Marktwert laut transfermarkt.de: 45 Millionen Euro

Alter: 23

Vertragsende: 2027 Der Name Goncalo Inácio kursiert schon länger durch Dortmund, jedoch war es über einige Monate hinweg eher ruhig. Nun berichtete allerdings die englische Quelle "FootballTransfers", dass der BVB weiterhin am portugiesischen Innenverteidiger dran sei. Der 23-Jährige von Sporting Lissabon ist ein sehr spielintelligenter und passstarker Verteidiger, der jedoch auch in den Zweikämpfen ordentlich zulangen kann. Für die BVB-Innenverteidigung wäre Inácio definitiv eine Bereicherung, die Wahrscheinlichkeit eines Transfers ist aber eher gering. Die Konkurrenz aus der Premier League scheint zu groß zu sein. Als Favorit auf die Dienste des portugiesischen Nationalspielers gilt aktuell Manchester United. Inácio dürfte kaum für unter 50 Millionen Euro zu haben sein. Nach dem Gittens-Abgang könnte der BVB das zwar wohl bezahlen, jedoch wäre der Abwehr-Star nochmal rund 20 Millionen Euro teurer als der bisherige Rekord-Neuzugang Sébastien Haller (31 Millionen Euro).

Goncalo Inácio © 2024 Getty Images

James McAtee (Manchester City) Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert laut transfermarkt.de: 20 Millionen Euro

Alter: 22

Vertragsende: 2026 Manchester City scheint für James McAtee eine Nummer zu groß zu sein. Folgerichtig wird der junge Engländer die Skyblues wohl in diesem Sommer verlassen. McAtee wurde vor einigen Wochen intensiv mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, jedoch sollen laut "TBR Football" nun Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt das Rennen um den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler anführen. Der City-Youngster durfte in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele absolvieren, kam allerdings wettbewerbsübergreifend nur 936 Minuten zum Einsatz. Dabei erzielte McAtee sieben Tore. Langfristig könnte der frischgebackene U21-Europameister in Dortmund Julian Brandt im offensiven Mittelfeld ersetzen, der wohl 2026 den Verein verlassen muss. Borussia Dortmund: Niko Kovac vor harter Challenge - Ranking der möglichen Mittelfeld-Trios

James McAtee © 2025 Getty Images

Carney Chukwuemeka (FC Chelsea) Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert laut transfermarkt.de: 18 Millionen Euro

Alter: 21

Vertragsende: 2028 Bleibt Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka doch längerfristig in Dortmund? Der Mittelfeld-Youngster wurde lediglich bis zum Ende der Klub-WM gebunden, da der BVB die Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 30 bis 35 Millionen Euro gelegen haben soll, nicht ziehen wollte. Chukwuemeka hat für den BVB seit Jahresbeginn lediglich 381 Pflichtspielminuten absolviert, sein Talent aber andeuten können. Der in Österreich geborene Engländer selbst soll laut Informationen der "Bild" den Wunsch geäußert haben, bleiben zu können und die Borussen sollen ebenfalls an einem weiteren Deal interessiert sein. Mutmaßlich geht es hierbei aber erneut nur um ein Leihgeschäft, das erneut mit einer Kaufoption verknüpft sein könnte. Dies wäre wohl für alle Beteiligten eine sinnvolle Option. Die Klub-WM 2025 im kostenlosen Livestream auf Joyn

Carney Chukwuemeka © Nicolo Campo

Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) Position: Hängende Spitze

Marktwert laut transfermarkt.de: 20 Millionen Euro

Alter: 22

Vertragsende: 2026 Anfang April berichtete Transfer-Experte Rudy Galetti, dass sich der BVB und RB Leipzig ein Rennen um Fábio Silva liefern würden. Seitdem wurde die Sache allerdings offenbar nicht konkreter. Silva galt als riesiges Talent, als er sich im Jahr 2020 für 40 Millionen Euro den Wolverhampton Wanderers anschloss. Der portugiesische Offensiv-Youngster konnte sich jedoch nicht durchsetzen und wurde mehrmals verliehen. In der abgelaufenen Saison meldete sich der inzwischen 22-Jährige mit zehn La-Liga-Treffern für UD Las Palmas zurück. Die Zukunft von Silva ist offen, zumal sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft. Ein Transfer zum BVB wäre vorstellbar, zumal er gut in einen Zwei-Mann-Sturm passt, jedoch scheint das Thema aktuell nicht so richtig heiß zu sein. News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Fábio Silva © 2025 Getty Images

Sverre Nypan (Rosenborg Trondheim) Position: Zentrales Mittelfeld / Offensives Mittelfeld

Marktwert laut transfermarkt.de: 15 Millionen Euro

Alter: 18

Vertragsende: 2028 Der norwegische Fußball hat in den vergangenen Jahren so einige starke Spieler herausgebracht, Sverre Nypan könnte der nächste Durchstarter sein. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler steht aktuell noch in seiner Heimat unter Vertrag. Dort hat er gezeigt, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später für größere Ligen infrage kommt. Laut Angaben der "Bild" liefert sich der BVB einen Zweikampf mit Manchester City um die Dienste von Nypan. Der Youngster hat bereits 70 Pflichtspiele für Rosenborg Trondheim bestritten und dabei 14 Tore erzielt sowie elf Assists gegeben. Nypan kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch als offensiver Mittelfeldspieler oder gar Stürmer auflaufen.

Sverre Nypan © NTB

Diego Aguardo (Real Madrid) Position: Innenverteidigung

Marktwert laut transfermarkt.de: 1 Million Euro

Alter: 18

Vertragsende: 2029 Dem BVB fehlt aktuell ein junger und entwicklungsfähiger Abwehrspieler. Eine solche Rolle könnte Diego Aguardo ausüben. Laut Informationen der "Marca" möchte der BVB seine Bemühungen um den 18-Jährigen intensivieren. Preislich soll Aguardo in etwa bei zehn Millionen Euro liegen, jedoch möchte sich dieser offenbar bei Real Madrid beweisen. Folgerichtig ist es unklar, ob der BVB die Möglichkeit hat, den jungen Innenverteidiger noch umzustimmen. Der Linksfuß hat bislang ein Pflichtspiel für die Real-Profis absolviert.