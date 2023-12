Kansas City Chiefs: Dicker Hals bei Mahomes

Bedeutete für die Chiefs: Kein Touchdown, kein Sieg, dafür ein dicker Hals bei Mahomes.

Er schlug seinen Helm auf den Boden, bevor er seinem Frust über die Schiedsrichter freien Lauf ließ. "Wir haben uns den Arsch aufgerissen, und ihr callt Offensive Offside!", rief ein sichtlich aufgebrachter Mahomes. Beim Handshake mit Bills-Quarterback hört man ihn weiter schimpfen: "Der schlimmste Call, den ich je gesehen habe, Offensive Offside, man. Einfach nur schlecht."

Das sei nur schwer zu schlucken, betonte er auf der Pressekonferenz, wo er sich kaum beruhigt hatte. "Nicht nur für mich, sondern für den Football im Allgemeinen. Man nimmt Travis, der so ein tolles Play macht, etwas weg. Wir möchten, dass die Jungs auf dem Feld das Spiel entscheiden und nicht die Schiedsrichter", echauffierte sich Mahomes: "Sie sind Menschen, sie machen Fehler, aber wir reden jede Woche über irgendetwas."

Die Integrität von Schiedsrichtern in Frage zu stellen, sei in der NFL schon lange verpönt, betonte Rapoport.

Auch Reid kritisierte die Offiziellen. "Ich bin sehr enttäuscht, dass es so endete", sagte Reid. "Normalerweise bekomme ich - ich benutze nichts davon als Entschuldigung, aber normalerweise bekomme ich eine Warnung, bevor so etwas in einem großen Spiel passiert. (Es ist) ein bisschen peinlich in der National Football League, dass so etwas passiert..."

Nicht peinlich, aber bedenklich ist die sportliche Entwicklung der Chiefs, die jetzt in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken mussten und bei 8:5 stehen. In Woche 15 geht es nun zu den New England Patriots.