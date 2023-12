So aufgebracht hat man Patrick Mahomes selten gesehen. Nach der knappen 17:20-Niederlage gegen die Bills konnten ihn seine Mitspieler am Spielfeldrand kaum bändigen.

Für Mahomes ein Unding, ein "Offensive Offiside" überhaupt zu bestrafen. "Ich hatte noch nie ein Offensive Offside. Wenn es passiert, wird man verwarnt. Es gab das ganze Spiel über keine Verwarnung. Und dann machen sie so eine Entscheidung in der letzten Minute? Das ist nicht das, was wir für die NFL wollen. Das ist nicht das, was wir uns für den Football wünschen."