"Seit dem Ende unserer Saison - als es so aussah, als würde ich entlassen werden - wusste ich in meinem Kopf, dass ich hier sein wollte", erklärte Minshew gegenüber "ArrowheadPride.com".

Hinter Superstar-QB Patrick Mahomes soll Minshew als Backup fungieren, wird somit wohl nur in Ausnahmesituationen oder im Fall einer Verletzung von Mahomes auf dem Feld stehen. Trotzdem wollte er unbedingt zu den Chiefs.

Gardner Minshew spielt seit 2019 in der NFL . In der kommenden Saison wird der 28-Jährige für die Kansas City Chiefs auflaufen.

Gardner Minshew wird in der kommenden Saison bei den Kansas City Chiefs als Backup von Superstar-Quarterback Patrick Mahomes fungieren. Der 28-Jährige könnte sich keinen besseren Platz vorstellen.

Kansas City Chiefs: Minshew will Patrick Mahomes auf "jede erdenkliche Weise" helfen

Und weiter: "Ich habe die Chiefs damals vor dem Draft besucht, bevor ich in die Liga kam. Ich habe das Gefühl, dass alles sehr gut gelaufen ist - ich habe nur mit Coach Reid gesprochen und verstanden, worum es bei ihnen geht. Ich wusste immer, dass Kansas City wirklich gut zu mir passen würde."

Minshew freue sich zudem, endlich in einer "erfolgreichen Organisation" zu sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich so viel davon lernen kann, wie Coach Reid und alle anderen arbeiten. Ich freue mich einfach darauf, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Wenn ich dem Team irgendwie helfen kann - sei es im Scout-Team, sei es, dass ich Pat in den Meetings helfe, sei es, dass ich einfach nur gute Energie ins Training bringe - freue ich mich darauf", machte Minshew deutlich.

Auch interessant: NFL - Kansas City Chiefs: Xavier Worthy wehrt sich gegen seine Ex-Verlobte