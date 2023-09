"Es gab einige gute Dinge in unserer Offense, wir müssen nur konstanter sein. Wir hatten einige gute Spielzüge, aber am Ende eine enttäuschende Niederlage. Wir haben gegen ein gutes Football-Team verloren. Wir müssen besser spielen, wir müssen besser coachen – und genau das werden wir tun", ergänzte Reid.

Denn Mahomes betonte auch: "Ich bin mir sicher, dass es Zeiten geben wird, in denen Kelce gedoppelt wird. Also müssen wir uns einfach auf die anderen Jungs verlassen, die jung und talentiert sind, die sich steigern können und andere Plays machen können. Und ich glaube auch, dass sie das tun werden."

Bitterer Tag für Kadarius Toney

Einen besonders rabenschwarzen erlebte Kadarius Toney, der den Pick Six verschuldete und zudem drei Bälle durchrutschen ließ. Mahomes nahm seinen Passempfänger dennoch in Schutz: "Die Dinge werden natürlich nicht immer so laufen, wie man es möchte. Natürlich wollte er die Bälle unbedingt fangen. Aber ich vertraue darauf, dass er der Typ sein wird, den ich in diesen entscheidenden Momenten anpeile.“