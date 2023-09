Washington Commanders: Besitzer schließt Redskins-Rückkehr aus

Wie die "Washington Post" nun berichtet, lieferte mit Mitchell Rales einer der Besitzer der Franchise eine klare Antwort auf die Frage, ob eine Rückkehr zum alten Teamnamen in Erwägung gezogen werde: "Der Zug ist abgefahren. Wir werden nicht mehr über die Vergangenheit diskutieren. Bei uns geht es um die Zukunft."

Die Washington Commanders drehen die Uhren offenbar nicht zurück und benennen sich wieder in Redskins um. Dieses Gerücht machte zuletzt die Runde.

Washington Commanders: Umbenennung wohl möglich

Auch Commanders-Präsident Jason Wright hatte die Rückkehr zum Namen Redskins in einem Interview bei "106.7 The Fan" kategorisch ausgeschlossen: "Das kommt nicht in Betracht. Punkt."

Im Jahr 2020 war die Franchise mit dem Platzhalternamen Washington Football Team versehen worden, ehe sie im Februar 2022 dann endgültig auf Washington Commanders getauft wurde.

Laut "Washington Post" ist eine weitere Umbenennung nicht ausgeschlossen. Der Fokus der neuen Besitzergruppe liege im Moment aber auf der kommenden Saison. Und darauf, das von Skandal-Besitzer Dan Snyder erschütterte Vertrauen der Fans wiederherzustellen.