Die Cincinnati Bengals haben sich mit Joe Burrow auf einen neuen Vertrag geeinigt und machen ihn zum bestbezahlten Spieler der NFL.

Die Cincinnati Bengals können längerfristig mit ihrem Quarterback planen. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten hat sich Joe Burrow mit dem Team auf eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre und 275 Millionen US-Dollar geeinigt. Der Vertrag beinhaltet eine Garantiesumme von 219,01 Millionen Dollar.

Das Arbeitsverhältnis beinhaltet also ein Gehalt von durchschnittlich 55 Millionen US-Dollar pro Jahr und macht Burrow zum bestbezahltesten Spieler der NFL-Geschichte. Franchise und Spieler hatten monatelang den Vertrag ausgehandelt.

Am Mittwoch sprach Burrow zum ersten Mal seit seiner Zerrung der rechten Wade Ende Juli mit Reportern und bekräftigte seinen Wunsch, seine langfristige Zukunft bei den Bengals zu verbringen. "Das ist der Ort, an dem ich sein möchte", sagte Burrow.

"Das ist der Ort, an dem ich meine ganze Karriere sein möchte. Wir arbeiten daran, dies zu erreichen. Sie haben gesehen, was das Front Office getan hat und was Zac (Taylor, Head Coach, Anm. d. Red.) in der Zeit hier getan hat. Ich bin ein kleiner Teil davon. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein."