NFL - Kansas City Chiefs: Andy Reid äußert sich zu Spekulationen um Rückkehr von Tyreek Hill

Seit seiner Entlassung bei den Dolphins reißen die Gerüchte über eine Rückkehr von Tyreek Hill zu den Chiefs nicht ab. Nun äußert sich Andy Reid dazu.

Von Tobias Wiltschek

Kehrt Tyreek Hill zu den Kansas City Chiefs zurück? Diese Frage stellen sich viele NFL-Fans, seitdem der Wide Receiver am Montag von den Miami Dolphins entlassen wurde.

Auch innerhalb der Chiefs ist Hills Rückkehr offenbar ein Thema. In einem Social-Media-Post hatte Defensive Tackle Chris Jones angedeutet, dass er gerne wieder mit dem ehemaligen Teamkollegen zusammenspielen würde.

Auch Andy Reid kennt Hill noch aus gemeinsamen Zeiten. Beide gewannen 2020 den Super Bowl. Über eine mögliche Rückkehr des 31-Jährigen, der derzeit verletzt ist, äußerte sich der Head Coach aber sehr zurückhaltend.