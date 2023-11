Kansas City Chiefs: Tight End Travis Kelce denkt über sein Karriereende nach

Travis Kelce: Rücktritt gemeinsam mit Bruder Jason?

In der Folge hatte der Tight End allerdings Glück. In den anschließenden zehn (einhalb) Spielzeiten verpasste Kelce lediglich insgesamt vier Partien.

Auch Travis‘ Bruder Jason Kelce denkt bereits seit einiger Zeit an ein Karriereende. Der 36-Jährige verlor in der vergangenen Spielzeit mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl gegen Travis und die Chiefs.

Gut möglich also, dass beide Spieler zur gleichen Zeit ihren Abschied aus der NFL bekannt geben werden. Oder um es mit den Worten von Taylor Swift zu sagen:

"So it's gonna be forever?

Or it's gonna go down in Flames?

You can tell me when it's over,

if the high was worth the Pain!"