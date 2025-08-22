Anzeige
nfl

NFL: Trade mit den Washington Commanders - San Francisco 49ers sichern sich neuen Running Back

  • Veröffentlicht: 22.08.2025
  • 18:49 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Was sich schon angedeutet hatte, wird nun vollzogen. Brian Robinson Jr. verlässt die Commanders und absolviert bei seinem neuen Team bereits den Medizincheck.

Von Tobias Wiltschek

Die Washington Commanders haben einen Trade-Partner für Brian Robinson Jr. gefunden.

Wie NFL-Experte Adam Schefter von "ESPN" berichtet, handelt es sich dabei um die San Francisco 49ers. Demnach befindet sich der Running Back bereits auf dem Weg nach San Francisco, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren.

Sollte der Trade dann zustande kommen, würden die Commanders von den Niners einen Sechstrundenpick beim Draft 2026 erhalten.

Zuletzt hatte NFL-Insider Ian Rapoport bereits berichtet, dass die Franchise aus der Hauptstadt einen Abnehmer für Robinson Jr. sucht.

Der Ballträger verbuchte in der vergangenen Saison als Starter 799 Yards und acht Touchdowns in 14 Spielen. Im bevorstehenden letzten Jahr seines Rookie-Deals steht ihm ein Gehalt von 3,4 Millionen Dollar zu.

