Travis Kelce steht mit den Kansas City Chiefs zwar im Super Bowl 2025 - persönlich erlebt der Tight End aber eine schwierige Saison. Gerüchte um einen NFL-Rücktritt werden laut: Jetzt hat sich der 35-Jährige geäußert.

von Julian Huter

Wie lange steht Travis Kelce noch auf dem Feld? Der mittlerweile 35-Jährige baut zusehends ab, sein Vertrag bei den Kansas City Chiefs geht nur noch bis zum Ende der kommenden Saison.

Nun räumte Kelce bei der Opening Night vor dem Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles mit etwaigen Gerüchten auf: "Ich liebe das, was ich tue. Ich habe noch viel Football in mir. Ich plane auf jeden Fall, in 2025 Football zu spielen. Und zwar hier in Kansas City."

2025 belastet der Tight End den Cap der Chiefs mit über 19 Millionen Dollar.