NFL - McLaurin, Hendrickson und Co.: Teams schaden sich mit ihrem Geiz nur selbst - ein Kommentar

In der NFL-Offseason bestimmen streikende Spieler oft die Schlagzeilen. Profis mit auslaufenden oder krass unterbezahlten Verträgen pochen auf eine Gehaltserhöhung und setzen regelmäßig mit dem Training aus, um ihren Willen durchzusetzen - was ihnen oft genug gelingt. NFL-Teams sollten spätestens nach diesem Sommer aus ihrem Fehler gelernt haben, denn mit ihrem Geiz schaden sie langfristig nur der eigenen Mannschaft. Ein Kommentar. Von Raman Rooprail Die NFL ist ein Business. Ein Satz, den Fans schon zigmal gehört haben - und der wie in keiner anderen Sportliga gelebt wird. Verletzte Spieler werden regelmäßig entlassen, Verträge enthalten selten hohe Garantien und verdiente, aber alternde Spieler werden nicht gehalten, wenn der zukünftige sportliche Wert den Vorstellungen der Franchise nicht mehr entspricht. Beispiele dafür gibt es Dutzende. Das wissen auch die Stars der Liga - und nutzen die Business-Perspektive des NFL-Zirkus gern zu ihrem Vorteil. So gibt es in jeder Offseason gleich mehrere Streiks von Star-Spielern, die ihren Status als Topspieler für sich nutzen und mehr Gehalt fordern. Auch sie wissen: Egal, wie viel man als Profi in der NFL schon erreicht hat, der Traum kann mit nur einer Verletzung enden - und wollen sich daher mit neuen Garantien vor dem Worst-Case-Szenario absichern. Roster Cuts: Die Entlassungen aller Teams

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

Anzeige

Anzeige

NFL: Stars wurden bezahlt In diesem Sommer waren es u.a. T.J. Watt, James Cook, Kyren Williams und zuletzt noch Terry McLaurin und Trey Hendrickson. Was diese Spieler heute gemeinsam haben? Allesamt wurden nach wochenlangen Verhandlungen fürstlich entlohnt. Die Konsequenz daraus? Die Streiks haben funktioniert - und wie. Die Spieler wurden nicht nur gut bezahlt, ihre gesamten Forderungen wurden nahezu komplett erfüllt. Und genau das ist das Problem der NFL-Teams. Blieben sie vor Jahren in solchen Situationen stur und fädelten Trades ein, handelten die Stars runter oder ließen ihre Spieler, wie im Fall von Le'Veon Bell bei den Pittsburgh Steelers, auf der Tribüne versauern - so ziehen sie heutzutage in den meisten Fällen den Kürzeren. Die harten Verhandlungen lohnen sich für die Spieler wirtschaftlich gesehen enorm. Die Franchises hingegen sind einer Lose-Lose-Situation ausgesetzt, erfüllen sie die Gehaltsvorstellungen ihrer Stars nicht bei der ersten Anfrage.

Anzeige

Anzeige

NFL: "Penis"?! Cowboys-Fan bringt Michael Penix auf 180

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Teams setzen eigenen Erfolg aufs Spiel Denn der Mannschaft schadet es selbstverständlich, wenn Spieler wie McLaurin, der für Quarterback-Youngster Jayden Daniels die wichtigste Anspielstation ist, nicht beim Team sind und im schlimmsten Fall sogar den Saisonstart verpassen. Andererseits verlieren sie auch, wenn sie nach langen Verhandlungen letztlich doch einknicken und ihre Stars bezahlen. Die verloren gegangene Trainingszeit in der wichtigsten Phase der Saisonvorbereitung ist nicht zu unterschätzen.

Micah Parsons als mahnendes Beispiel Außerdem werden Spieler immer teurer, wenn die Vertragsstreitereien ständig nach hinten geschoben werden. Bestes Beispiel ist dafür aktuell Micah Parsons, der vor einem Jahr wahrscheinlich für maximal 40 Millionen Dollar pro Jahr zu haben gewesen wäre - was er nach heutiger Marktlage dankend ablehnt. Bei Parsons zeigt sich noch ein weiterer Aspekt, der gegen die sturen Verhandlungen der Teams spricht: Man vergrault damit seine Aushängeschilder und macht sich vor allem bei den eigenen Fans unbeliebt. Parsons hat längst einen Trade gefordert und selbst zum Ausdruck gebracht, dass er am liebsten kein Spiel mehr für die Dallas Cowboys bestreiten würde. Auch wenn Jerry Jones die Trade-Forderung als reine Verhandlungsmaßnahme sieht - es wäre naiv zu glauben, dass Parsons nach der ewigen Posse, selbst wenn er noch vor Saisonstart bezahlt werden sollte, mit dem Herzen noch bei den Cowboys ist.

Quarterback-Situationen der NFL-Teams in den Training Camps - Cleveland Browns traden Quarterback zu den Las Vegas Raiders 1 / 33 © Getty/Imago Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so zu erwarten auch in den aktuell laufenden Trainingslagern. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 26. August 2025) © Imagn Images Cleveland Browns

Die Cleveland Browns dünnen ihren vollen Quarterback-Raum weiter aus. Nachdem sie kürzlich Tyler Huntley entließen, wurde jetzt Kenny Pickett zu den Raiders getradet. Las Vegas schickt im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026 nach Cleveland.

• Starter: Joe Flacco (im Bild)

• Backups: Shedeur Sanders (Rookie), Dillon Gabriel (Rookie),

• Verletzt: Deshaun Watson © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders

Die Raiders haben dringend nach einem neuen Backup gesucht, nachdem Aidan O'Connell sich das Handgelenk gebrochen hat und mindestens sechs Wochen ausfallen wird. So sichert man sich die Dienste von Kenny Pickett.

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Kenny Pickett, Cam Miller (Rookie)

• Verletzt: Aiden O'Connell © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie), Jason Bean © Imagn Images Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Arizona Cardinals

• Starter: Kyler Murray (im Bild)

• Backup: Jacoby Brissett © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)

• Backups: Kirk Cousins, Easton Stick © 2025 Getty Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backup: Cooper Rush, Devin Leary © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky, Mike White © 2024 Getty Images Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backups: Andy Dalton, Ethan Garbers (Rookie) © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © Icon Sportswire Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backups: Desmond Ridder, Jake Browning © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backups: Joe Milton III, Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backup: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backups: Kyle Allen © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis, Sean Clifford, Taylor Elgersma (Rookie) © 2023 Getty Images Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie), Kedon Slovis © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens, John Wolford, Seth Henigan (Rookie) © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew, Bailey Zappe, Chris Oladokun © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Taylor Heinicke, Trey Lance, DJ Uiagalelei (Rookie) © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backup: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © Getty Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Carson Wentz, Max Brosmer (Rookie) © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

Derek Carr (im Bild) hat aufgrund anhaltender Schulterprobleme seinen Rücktritt erklärt. Ein neuer Starter wurde seitdem nicht bestimmt.

• Starter: vakant

• Backups: Tyler Shough (Rookie), Spencer Rattler, Jake Haener © IMAGO/Imagn Images New York Giants

• Starter: Russell Wilson (im Bild)

• Backups: Jaxson Dart (Rookie), Jameis Winston, Tommy DeVito © IMAGO/Imagn Images New York Jets

• Starter: Justin Fields (im Bild)

• Backups: Tyrod Taylor, Brady Cook (Rookie) © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backups: Mason Rudolph, Will Howard (Rookie), Skylar Thompson © 2024 Getty Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backups: Mac Jones

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © IMAGO/Imagn Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backups: Teddy Bridgewater, Connor Bazelak (Rookie) © 2025 Getty Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backups: Brandon Allen, Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backup: Marcus Mariota, Josh Johnson, Sam Hartman

Anzeige

Anzeige