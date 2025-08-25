NFL: Die Cleveland Browns müssen Selbstdarsteller Shedeur Sanders entlassen - ein Kommentar

Tatsache ist: Im letzten Spielabschnitt der Preseason gegen die Los Angeles Rams nahm er Sanders aus dem Spiel und ließ stattdessen Tyler Huntley auf das Feld. Dieser brachte die Browns zumindest in Field-Goal-Distanz, sodass sie das Spiel mit 19:17 für sich entschieden.

Nur Kevin Stefanski und sein Trainerteam bei den Cleveland Browns wissen, ob die Vorwürfe wahr sind. Hat er Shedeur Sanders mit Absicht um seine große Chance in der NFL gebracht?

von Oliver Jensen (Information: Dieser Kommentar entstand vor der Browns-Entscheidung QB Kenny Pickett zu entlassen.)

Das letzte Preseason-Spiel der Cleveland Browns zeigt, dass Shedeur Sanders selbst als vierter Quarterback für zu viel Unruhe sorgt. Das Team sollte Konsequezen ziehen.

Huntley ist trotzdem Geschichte. Die Browns haben sich von ihm getrennt. Und Sanders? Noch ist seine Zukunft ungeklärt.

Mit dem (vorübergehenden) Starting-Quarterback Joe Flacco, Kenny Pickett, Dillon Gabriel und Sanders haben sie vier Quarterbacks im Kader - hinzukommt der verletzte Deshaun Watson.

Auch wenn offiziell nicht ausgeschlossen wird, mit vier Quarterbacks in die Saison zu gehen, wäre dieses Szenario sehr überraschend. Vier Passgeber sind eigentlich einer zu viel.

Sanders deutete zwar im ersten Preseason-Spiel gegen die Carolina Panthers großes Potenzial an, konnte das danach allerdings nicht mehr bestätigen.

Er spielte ordentlich, ohne wirklich zu glänzen. Das ist zu wenig für einen Quarterback, der so ein Medien-Rummel verursacht. Niemand möchte einen zweiten oder dritten Quarterback im Kader haben, der mehr im öffentlichen Fokus steht als die Stammspieler.

Über die komplette Saison würde es wohl kaum eine Pressekonferenz geben, in der nicht Fragen über Sanders gestellt werden - ob er nun spielt oder nicht.

Gut möglich, dass Stefanski dies im Hinterkopf hatte, als er Sanders aus dem Spiel nahm.

Hätte dieser die Preseason mit einem Mega-Drive abgeschlossen, wäre ein Cut schwieriger zu erklären. Nun blickt Sanders auf ein sehr durchwachsenes Spiel zurück, in dem er drei von sechs Pässen für nur 14 Yards an den Mann brachte.