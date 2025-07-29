Anzeige
21 Preseason-Spiele im NFL NEtwork auf joyn

NFL-Preseason 2025 live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im NFL Network - alle Infos

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 08:25 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Anfang September startet die neue NFL-Saison. In den Wochen zuvor steht allerdings noch die Preseason an. ran hat alle Informationen zur Vorbereitungsphase zusammengefasst.

Traditionell findet vor dem Auftakt in die neue NFL-Saison die Preseason statt. Für die Fans besteht dadurch die Möglichkeit, die NFL-freie Zeit zu überbrücken und zu sehen, wie gut die Teams in Form sind.

Gleichzeitig kann ein Blick auf Neuzugänge und Rookies geworfen werden. Natürlich ist die Preseason aber auch für die Franchises selbst wichtig.

NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills Training Camp Jul 23, 2025; Rochester, NY, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) throws a pass during training camp at St. John Fisher Univ...

Die NFL Preseason 2025 LIVE im Stream auf Joyn!

Ausgewählte Spiele der NFL Preseason können über Joyn auf dem NFL Network verfolgt werden.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht es dann auch richtig los! Zum Auftakt der NFL-Saison trifft der aktuelle Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles auf die Dallas Cowboys.

Vorher muss aber noch die Preseason "überstanden" werden. ran hat dazu die wichtigsten Infos zusammengefasst.

NFL Preseason: Spielplan und Ergebnisse

NFL Preseason
01.08.2025
02:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
34:7
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
08.08.2025
01:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
16:24
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
08.08.2025
01:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
27:34
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
08.08.2025
04:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
23:23
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
09.08.2025
01:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
17:10
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
09.08.2025
01:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
30:10
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
09.08.2025
01:30
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
18:48
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
09.08.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
34:25
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
09.08.2025
22:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
10:20
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
10.08.2025
01:00
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
21:31
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
10.08.2025
01:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
31:25
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
10.08.2025
01:30
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
7:29
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
10.08.2025
02:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
30:10
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
10.08.2025
02:00
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
17:20
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
10.08.2025
02:30
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
30:9
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
10.08.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
24:24
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
10.08.2025
22:05
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
13:27
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints

NFL-Preseason heute live: Spiele im NFL-Network auf Joyn

Einige Spiele können kostenlos über das NFL Network verfolgt werden. Zu finden ist dies unter anderem auch auf Joyn.

Die folgenden Preseason-Partien (im Relive) werden im NFL Network übertragen:

Montag, 25. August:

Alle Partien der Preseason sind im kostenpflichtigen NFL Game Pass enthalten.

Was ist die NFL-Preseason?

Die NFL-Preseason umschreibt den Zeitraum, in dem die Teams Testspiele bestreiten, um sich auf die am 5. September (02:20 Uhr nachts deutscher Zeit) startende Saison vorzubereiten. Hierbei geht es für die Teams darum, auf Top-Niveau zu testen und Einblicke zu erlangen, ob sie für die eigentliche Saison gerüstet sind. Die Preseason-Spiele geben den Teams die Möglichkeit, Taktiken und Aufstellungen zu testen sowie die Neuzugänge und Rookies zu integrieren.

Alle 32 Footballteams bestreiten im Rahmen der Preseason jeweils drei Spiele im Abstand von etwa einer Woche, ehe rund zwei Wochen später die Regular Season startet.

Die Kick-Off-Zeiten können die Teams - wenn auch nach Absprache mit regionalen TV-Sendern - individuell festlegen. Dies führt unter anderem auch zu teilweise recht ungewöhnlichen Startzeiten.

Wann findet die NFL-Preseason 2025 statt?

  • Hall of Fame Game am 31. Juli 2025
  • Week 1: 8. - 10. August 2025
  • Week 2: 16. - 19. August 2025
  • Week 3: 22. - 24. August 2025

Feierlich eröffnet wurde die Saison am 31. Juli. Da trafen beim traditionellen "Hall-of-Fame-Game" die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown und die Los Angeles Chargers aufeinander.

NFL-Preseason 2025: Wie ergibt sich der Spielplan?

Die Erstellung des Spielplans erfolgt nach weniger festen Regeln als jener für die offizielle Saison, unterliegt jedoch gewissen Grundideen. Zwar dürfen sich die Teams sogar Begegnungen wünschen, jedoch gibt es - trotz möglicher Ausnahmen - folgende Regeln zu beachten:

  • Teams aus der gleichen Division sollen nicht gegeneinander spielen
  • Teams aus der AFC und NFC sollen nach Möglichkeit gegeneinander spielen
  • Bevorzugt sind Duelle zwischen geografisch dicht beieinander liegenden Teams
  • Die Heimatstädte der Teams sollen nicht mehr als zwei Zeitzonen voneinander getrennt sein
  • Jedes Duell soll nur einmal vorkommen
Wer überträgt die Preseason der NFL im Free-TV?

Ehe die offizielle Saison beginnt, haben deutsche Football-Fans die Möglichkeit, einige Preseason-Spiele live im Free-TV zu verfolgen. RTL überträgt gleich drei Partien live im Free-TV bei RTL Nitro.

  • 16. August, 18:30 Uhr: Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
  • 22. August, 01:30 Uhr: New England Patriots @ New York Giants
  • 23. August, 01:45 Uhr: Minnesota Vikings @ Tennessee Titans

Alle Infos: NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - wer überträgt die Spiele?

