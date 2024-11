"Jackson hat genau das getan, was er sollte, nur ich habe zu früh geklatscht", räumt O'Connell ein. Er gebe nur sich die Schuld. "Das ist wahrscheinlich die schwerste Pille, die ich schlucken muss.“

Fast hätte es für die Las Vegas Raiders zur großen Überraschung gereicht. Beinahe hätten sie die Kansas City Chiefs geschlagen. 15 Sekunden vor dem Ende der Partie befanden sich die Raiders in Field-Goal-Reichweite. Ein erfolgreicher Versuch hätte den Sieg beschert.

Das Wichtigste in Kürze

Head Coach Pierce: "Stolz darauf, zu kämpfen"

Trotz der bitteren Niederlage möchte Raiders Head Coach Antonio Pierce stolz auf sein Team sein. Nach dem Spiel sagte er: "Ich bin stolz auf sie - einfach stolz auf mein Team, stolz auf unser Team, stolz darauf, zu kämpfen." Weiter sagt er: „Wir haben gegen die Champions wieder einmal den Kürzeren gezogen. Das ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison, dass wir gegen sie sehr hart gespielt haben. Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, und wir waren in der Lage, es zu gewinnen. Die Bilanz ist, was sie ist, aber das ist ein Team, das stolz ist, das füreinander spielt."

Durch die knappe 17:19 Niederlage haben die Raiders keinerlei Chance mehr auf die Playoffs. Der Rivale aus Kansas City hingegen ist sicher qualifiziert.