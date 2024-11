Die Kansas City Chiefs treiben mit ihrem Sieg gegen die Las Vegas Raiders die neutralen NFL-Fans erneut in den Wahnsinn. Ein Brief eines frustrierten Beobachters an Andy Reid, Patrick Mahomes & Co.

Liebe Kansas City Chiefs,

eigentlich müssten jetzt hier die obligatorischen Glückwünsche kommen. Gratulationen zum elften Saisonsieg im zwölften NFL-Spiel und gleichzeitig zum vorzeitigen Playoff-Einzug (natürlich als erstes Team der Saison, wieso auch nicht).

Aber es geht nicht, es ist einfach zu viel, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Dabei ist es mir eigentlich egal, wie viele Siege ihr holt. Ich bin kein Fan eures Teams, habe aber auch nichts gegen euch. Neutral trifft es hier wirklich am besten.

Entsprechend habe ich mit Hochachtung und sogar Ehrfurcht auf eure vergangenen Jahre geblickt. Solch eine Dominanz, und das quasi in jedem Spiel. Eine Offensive, die Maßstäbe gesetzt hat. Dafür konnte man nur Respekt empfinden.

Das immer gleiche Gerede, dass Dominanz irgendwann immer Abneigung beim neutralen Beobachter hervorruft - bei mir konnte ich das lange nicht feststellen. Anerkennung traf es viel eher. Wer so gut ist, soll auch Titel gewinnen.