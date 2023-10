Las Vegas Raiders - Davante Adams unzufrieden: "Mein Maßstab ist Großartigkeit"

Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Zum Auftakt des 7. Spieltags der NFL müssen die Jacksonville Jaguars womöglich auf Quarterback Trevor Lawrence verzichten. Der First Overall Pick von 2021 laboriert an einer Knieverletzung. Ob er gegen die New Orleans Saints wird spielen können, entscheidet sich erst beim Aufwärmen. Kann Lawrence nicht, dann springt C.J. Beathard ein. © USA TODAY Network