Mit dem Allen-Trade und der Abgabe zweier weiterer Offensivspieler bringen die Chargers ihren Quarterback in eine schwierige Lage. Ein Kommentar.

Von Franziska Wendler

Es gibt sie immer wieder, die schockierenden Trades in der NFL. Tauschgeschäfte, mit denen kein Fan gerechnet hat und die die Anhänger meist enttäuscht zurücklassen.

Genau einen solchen Trade haben die Los Angeles Chargers vollzogen. Für gerade einmal einen Viertrundenpick ließen sie Franchise Player Keenan Allen zu den Chicago Bears ziehen. Eine Transaktion, die unzählige Spieler entgeistert, die Anhängerschaft in der Zwischenzeit rasend macht.

Ein Blick in die sozialen Medien verrät schnell: Begeistert ist niemand. "Ich hasse es hier. Ich kann nicht glauben, dass wir ihn für fast Nichts getraden haben. Die Offseason ist miserabel", schrieb ein Fan. Ein anderer formulierte: "Sie geben Allen für einen Viertrundenpick auf? Das ist ganz und gar falsch. Und zu wem zum Teufel soll Herbert jetzt werfen?"

Eine Frage, die beim Blick auf die Transactions und den Kader absolut ihre Berechtigung hat. Mit Justin Herbert, der nach seiner Verletzung in der kommenden Saison wieder voll angreifen will, haben die Chargers eigentlich einen exzellenten Spielmacher. Mit wessen Hilfe dieser seine Fähigkeiten in der Saison 2024 in Szene setzen soll? Eine Frage, die aktuell nur schwer zu beantworten ist.