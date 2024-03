Los Angeles Rams: Aaron Donald beendet seine Karriere - Defensive Tackle mit emotionalem Statement

Worte des Dankes richtete er dabei unter anderem an St. Louis und Los Angeles, die beiden Heimstätten der Franchise in der vergangenen Dekade.

Donald blickt auf glorreiche Karriere zurück

Donald wurde 2014 von den Rams mit dem 13. Pick der ersten Runde gedraftet und brachte es in seiner glanzvollen Karriere unter anderem auf 111 Sacks in der Regular Season, drei Auszeichnungen zum "Defensive Player of the Year" und acht Auszeichnungen als All-Pro.

Seinen größten Erfolg feierte der neunmalige Pro Bowler im Februar 2022, als er mit den Rams die Cincinnati Bengals im Super Bowl mit 23:20 besiegte.

Für die Zukunft freut sich Donald vor allem auf mehr Zeit mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern.