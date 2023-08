Los Angeles Rams: Matthew Stafford über Schwierigkeiten mit Teamkollegen

Seit 2021 ist Stafford in Los Angeles - trotz dessen tut er sich laut eigenen Aussagen schwer damit, einen Draht zu seinen jungen Mitspielern zu finden. Die Rams gehen voraussichtlich mit einem der niedrigsten Altersschnitte in die Saison.

"Ich weiß nicht, wie ich Leute führen soll, zu denen ich keinerlei Beziehung habe", klagte Stafford in Bezug auf das Thema. "Ich muss irgendwie einen Weg finden, eine Verbindung zu ihnen herzustellen."

Hier soll das Buch Abhilfe leisten. Ursprünglich kam die Thematik ans Licht, weil Staffords Frau Kelly im Rahmen ihres Podcasts "The Morning After With Kelly Stafford" über ihren Mann sprach.

"Es ist irgendwie verrückt. Matthew ist schon lange in der Liga. Er sagt: 'Die Umkleidekabine hat sich so stark verändert'", erklärte Kelly. "Sie haben eine Menge Rookies in ihrem Team und er sagt, er habe das Gefühl, dass er keinen Anschluss finden kann. Früher kam man aus dem Training, duschte, und spielte gemeinsam Karten oder unterhielt sich. Aber jetzt kommen sie aus dem Training und aus den Besprechungen im Trainingslager und gehen an ihre Handys", sagte Kelly.