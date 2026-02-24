Die Miami Dolphins befinden sich im Rebuild und brauchen dringend Draftpicks. Nach Tyreek Hill und Bradley Chubb könnte der Quarterback das nächste Opfer der Umbaumaßnahmen werden. Vier Teams werden als mögliche Abnehmer gehandelt.

Die Zukunft von Quarterback Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins ist völlig offen.

Das erklärte Jon-Eric Sullivan, der neue General Manager der Franchise aus Florida, am Dienstag am Rande des NFL Scouting Combine im Gespräch mit Journalisten.

"Ein Trade ist möglich. Tua möchte spielen, er und seine Agenten glauben, dass er immer noch auf hohem Niveau spielen kann", sagte Sullivan. Einen Trade verlangt hätten der 27-Jährige und seine Berater aber nicht, so der GM weiter.

Allerdings hatte Tua kürzlich erklärt, nichts gegen einen Neustart bei einem anderen Team zu haben.

Klar ist: Im kommenden Draft werden die Dolphins mindestens einen Quarterback auswählen, eventuell sogar zwei. Das Team befindet sich nach der Entlassung von Mike McDaniel und der Ankunft von Sullivan in einem radikalen Umbruch.