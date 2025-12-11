München und Berlin haben den Zuschlag für die Deutschland-Games der NFL von 2026 bis 2029 erhalten. Mit welchen Ticket-Preisen dürfen Interessenten rechnen? Die NFL gastiert auch in den kommenden Jahren wieder in Deutschland. Während München in den Jahren 2026 und 2028 Austragungsort ist, wird Berlin in den Jahren 2027 und 2029 Schauplatz sein. NFL Munich Game: Erstes Team für München-Spiel 2026 steht fest Inzwischen steht bereits fest: Die Detroit Lions werden 2026 erstmals nach Deutschland kommen und beim Munich Game als Heimteam fungieren. Der Gegner sowie der exakte Termin werden erst später bekannt gegeben.

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren dürfte der Ansturm auf Tickets auch bei den kommenden Matches enorm sein. Folgerichtig lohnt es sich für Interessenten, sich zeitnah mit dem Thema auseinanderzusetzen. Noch ist jedoch ein wenig Geduld gefragt. Offizielle Informationen stehen noch aus.

NFL in Deutschland: So viel kosten die Tickets Stand jetzt ist noch unklar, wie hoch die Ticketpreise bei den Spielen in der Münchner Allianz Arena und im Berliner Olympiastadion in den kommenden Jahren genau sein werden. Klar dürfte aber schon jetzt sein, dass sich die Fans nicht gerade auf Schnäppchenpreise einstellen sollten. Beim Berlin Game 2025 lagen die Preise in der günstigsten Kategorie bei 83,50 Euro. Für die teuersten Plätze waren sogar 375 Euro fällig. Dennoch gab es einen Ansturm auf die Tickets, weshalb reichlich Geduld in den langen digitalen Warteschlangen erforderlich war. Es ist davon auszugehen, dass sich die kommenden Ticketpreise in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden. NFL-Spiele in Deutschland: München ist die perfekte Bühne - Kommentar

NFL: Wann beginnt der Vorverkauf für das Deutschland Game 2026 mit den Detroit Lions? Dazu gibt es noch keine konkreten Informationen. Allerdings kann man sich bereits auf der offiziellen NFL-Homepage registrieren, um frühzeitig Informationen und News zu den Tickets zu erhalten. 2025 begann der Vorverkauf im Juni, ähnlich wird es 2026 wohl auch aussehen. Der Ticket-Erwerb erfolgte über die Plattform "Ticketmaster", woran sich auch diesmal nichts ändern dürfte.