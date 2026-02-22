- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL Scouting Combine 2026: Top-Talent Fernando Mendoza trifft wohl erste Entscheidung

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 09:02 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Newscom World

In dieser Woche geht der NFL Scouting Combine über die Bühne. Fernando Mendoza hat jetzt klargestellt, wie er dabei vorgehen wird.

Die Entscheidung ist gefallen: Fernando Mendoza wird beim NFL Scouting Combine in dieser Woche in Indianapolis keine Bälle werfen. Das berichtet "ESPN".

Der Quarterback gilt beim Draft im Frühjahr als Nummer-eins-Pick und klares Ziel der Las Vegas Raiders, die den First-Overall-Pick inne haben. Die Franchise wird das Top-Prospect somit in Indianapolis also zwar sprechen können, aber nicht in Aktion sehen.

Mendoza wird stattdessen am 1. April beim Pro Day seines Colleges zeigen, was er kann. Demnach möchte er dort seine Teamkollegen ins Rampenlicht rücken, wie die Wide Receiver Elijah Sarratt, Omar Cooper Jr. und E.J. Williams Jr., die Tight Ends Riley Nowakowski und Holden Staes sowie die Running Backs Roman Hemby und Kaelon Black.

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

- Anzeige -
- Anzeige -

Fernando Mendoza: Vorspielen beim Pro Day mit seinen Hoosiers-Teamkollegen

Eine große Überraschung ist die Entscheidung nicht, denn Mendoza hatte es bereits rund um den Super Bowl in der "The Pat McAfee Show" angedeutet.

"Beim Combine wirfst du mit Receivern, die du nicht kennst. Das ist eine komplett andere Situation", sagte Mendoza. "Ich will sicherstellen, dass ich meinen Jungs die bestmögliche Bühne gebe. Ich will beim Pro Day mit meinen Receivern und Running Backs werfen und mit den Jungs zusammen dort sein."

Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass seine Saison durch den Gewinn der National Championships mit den Indiana Hoosiers lang war.

"19. Januar - das ist nicht lange her. Viele von uns waren einfach platt. Ich bin zum Glück in der Position, dass ich beim Combine nicht werfen muss. Aber einige unserer Jungs schon - Kaelon Black hat sogar noch im Senior Bowl gespielt. Das war Spiel Nummer 17. Das ist im Grunde eine komplette NFL-Saison."

Mehr News und Videos
JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) reacts after a play during the game between the Jacksonville Jaguars and the Indianapolis Colts on December 7, 2025 ...
News

Colts geben Update zu Daniel Jones

  • 25.02.2026
  • 12:48 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at San Francisco 49ers Dec 14, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers offensive tackle Trent Williams (71) enters the field prio...
News

49ers wohl vor Trennung vor Star-Tackle

  • 25.02.2026
  • 11:54 Uhr
Drake Maye
News

Die größte Baustelle jedes Teams vor dem Combine

  • 25.02.2026
  • 11:36 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Feb 24, 2026; Indianapolis, IN, USA; Seattle Seahawks general manager John Schneider speaks at the NFL Scouting Combine at the Indiana Convention...
News

Stört der Seahawks-Verkauf die Offseason?

  • 25.02.2026
  • 11:34 Uhr
November 23, 2025: Cincinnati Bengals injured defensive lineman Trey Hendrickson (91) during NFL, American Football Herren, USA game action against the New England Patriots at Paycor Stadium in Cin...
News

"Sehr kompliziert": Bengals' Hendrickson in der Sackgasse?

  • 25.02.2026
  • 11:26 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at New England Patriots Jan 4, 2026; Foxborough, Massachusetts, USA; Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) walks out of the player tunnel b...
News

Tua vor dem Aus? Dolphins-GM macht Andeutungen

  • 25.02.2026
  • 09:07 Uhr
Mahomes Referee
News

NFL erwägt weitreichende Regeländerung

  • 25.02.2026
  • 09:05 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Tight end Kyle Pitts, Sr. (8) of the Atlanta Falcons after the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and the New Orleans Saints on Su...
News

Falcons legen sich wohl bei Franchise-Tag fest

  • 25.02.2026
  • 09:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Munich Game-New York Giants at Carolina Panthers Nov 10, 2024; Munich, Germany; A general overall view of a tifo of the United States and Germany flags and the NF...
News

NFL-Knaller! Top-Team kommt nach München

  • 25.02.2026
  • 08:56 Uhr
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Symbolbild NFL, American Football Herren, USA in Berlin (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE ...
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticketpreise?

  • 25.02.2026
  • 08:56 Uhr