NFL: Atlanta Falcons versehen Kyle Pitts mit Franchise Tag - Franchise-Tag-News und Gerüchte im Ticker

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 23:40 Uhr
  • ran.de
Kyle Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Falcons&nbsp;ausgewählt.
Kyle Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Falcons ausgewählt.© Icon Sportswire

Es ist Zeit für Entscheidungen in der NFL: Die Teams dürfen für Spieler mit auslaufendem Vertrag den Franchise Tag vergeben. Welche Franchises machen davon Gebrauch? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Das Basteln an den NFL-Kadern ist bereits in der Offseason in vollem Gange. Gängige Prozedur vor der Free Agency: das Vergeben des Franchise Tags.

Welche Arten von Franchise Tags es gibt und was sie bedeuten, erklären wir hier.

NFL: Tom Brady schockt Fußballfans mit Aussage zu Zlatan Ibrahimovic

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 24.02., 23:34 Uhr: Offiziell! Falcons verpassen Kyle Pitts Franchise Tag +++

Nun ist es offiziell: Die Atlanta Falcons haben Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Pitts erhielt den Non-Exclusive Franchise Tag, was bedeutet, dass der 25-Jährige mit anderen Teams verhandeln darf. Sollte sich Pitts aber mit einem anderen Team auf einen Vertrag einigen, hätten die Falcons fünf Tage Zeit, ihm ein Angebot in gleicher Höhe vorzulegen.

In der Franchise-Geschichte der Falcons ist Pitts der überhaupt erst vierte Spieler, der mit einem Franchise Tag versehen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies die richtige Entscheidung, sagte General Manager Ian Cunningham: "Wir sind nicht daran interessiert, wirklich gute Spieler gehen zu lassen."

+++ Update, 24.02., 10:29 Uhr: George Pickens wohl Favorit auf Cowboys Tag +++

Die Dallas Cowboys gehen offen damit um, bei welchem Spieler sie ihren Franchise Tag in diesem Jahr benutzen wollen.

"Ja, wir tendieren dazu", sagte Stephen Jones, Sohn von Besitzer Jerry Jones, auf die Frage, ob man Wide Receiver George Pickens damit in Arlington halten wolle.

Das heißt aber nicht, dass Pickens zwingend die Saison 2026 bei den Cowboys verbringt. Sie würden damit lediglich verhindern, dass er in die Free Agency geht und könnten ihn im Anschluss zu einem Team traden, das ihm einen langfristigen Vertrag gibt.

+++ Update, 23.02., 19:07 Uhr: Falcons wollen Kyle Pitts halten +++

Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren.

Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin.

Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise Tag zu versehen.

In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Das NFL Network 24/7 live auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Wenn die neue Saison offiziell im nächsten Monat beginnt, wäre der Tight End ein Free Agent gewesen. Durch den Tag ist Pitts nun bis zum Ende der kommenden Saison an die Franchise gebunden.

