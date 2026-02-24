Während die NFL am umstrittenen "Tush Push" festhält, geht die UFL einen radikalen Schritt weiter. Neben einem Verbot des Spielzugs führt die Liga eine spektakuläre Punkte-Regel für Field Goals ein. Kommt es auch in der NFL zur Punkte-Revolution?

Der "Tush Push" ist einer der umstrittensten Spielzüge in der NFL.

Bei dieser abgewandelten Form des "Quarterback Sneak" schiebt die komplette Offensive Line den Quarterback über eine kurze Distanz in die Endzone.

Die Philadelphia Eagles haben den Spielzug in den letzten Jahren perfektioniert und Jalen Hurts so eine Vielzahl an Touchdowns ermöglicht. Auch die Buffalo Bills sind berühmt-berüchtigt dafür, den "Tush Push" gerne einzusetzen – gleichzeitig geht die Anwendung anderen Teams mächtig auf die Nerven.

Die Green Bay Packers beispielsweise sind keine Fans des "Po-Stoßes", wie man die Bezeichnung des Spielzugs in etwa übersetzen könnte. Die Franchise stellte in den letzten Jahren mehrfach den Antrag, den Spielzug verbieten zu lassen.