- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

Vorbild für die NFL? Football-Liga beschließt Punkte-Revolution

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 16:56 Uhr
  • Christian Stüwe
Zählen Field Goals auch in der NFL bald unterschiedlich?
Zählen Field Goals auch in der NFL bald unterschiedlich?© UPI Photo

Während die NFL am umstrittenen "Tush Push" festhält, geht die UFL einen radikalen Schritt weiter. Neben einem Verbot des Spielzugs führt die Liga eine spektakuläre Punkte-Regel für Field Goals ein. Kommt es auch in der NFL zur Punkte-Revolution?

Der "Tush Push" ist einer der umstrittensten Spielzüge in der NFL.

Bei dieser abgewandelten Form des "Quarterback Sneak" schiebt die komplette Offensive Line den Quarterback über eine kurze Distanz in die Endzone.

Die Philadelphia Eagles haben den Spielzug in den letzten Jahren perfektioniert und Jalen Hurts so eine Vielzahl an Touchdowns ermöglicht. Auch die Buffalo Bills sind berühmt-berüchtigt dafür, den "Tush Push" gerne einzusetzen – gleichzeitig geht die Anwendung anderen Teams mächtig auf die Nerven.

Die Green Bay Packers beispielsweise sind keine Fans des "Po-Stoßes", wie man die Bezeichnung des Spielzugs in etwa übersetzen könnte. Die Franchise stellte in den letzten Jahren mehrfach den Antrag, den Spielzug verbieten zu lassen.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

- Anzeige -

In diesem Jahr verzichteten die Packers jedoch auf einen neuen Vorstoß – genau wie alle anderen Teams. Da die Frist für entsprechende Anträge am Montag auslief, wird der "Tush Push" auch in der kommenden Saison in der NFL zu sehen sein.

- Anzeige -

Die UFL verbietet den "Tush Push" – und ändert die Field-Goal-Regeln

Ganz anders in der UFL (United Football League), die ihre Spiele im Frühjahr austrägt und 2024 aus einem Zusammenschluss der USFL und XFL entstand. Die UFL teilte am Dienstag mit, dass der "Tush Push" in der kommenden Saison verboten wird.

Der NFL und den Teambesitzern, die über Regeländerungen abstimmen, gibt das die Möglichkeit, in den UFL-Spielen genau zu beobachten, welche Auswirkungen ein Verbot des Spielzugs hat.

Überdies gab die UFL weitere Regeländerungen für die kommende Spielzeit bekannt. Am interessantesten: Field Goals aus über 60 Yards zählen künftig vier statt drei Punkte.

Könnte auch diese Regeländerung ein Vorbild für die NFL sein? Spannend klingt die Idee auf jeden Fall.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at New England Patriots Jan 4, 2026; Foxborough, Massachusetts, USA; Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa (1) walks out of the player tunnel b...
News

Tua vor dem Aus? Dolphins-GM schließt Trade nicht aus

  • 24.02.2026
  • 17:53 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 24.02.2026
  • 16:10 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Atlanta quarterback Kirk Cousins (18) drops back to pass during the NFL, American Football Herren, USA game between the New Orleans Saints and the Atlanta Falcons on Janua...
News

GM bestätigt: Falcons treffen Cousins-Entscheidung

  • 24.02.2026
  • 15:49 Uhr
Amon-Ra St. Brown
News

Munich Game: Die 9 möglichen Gegner der Detroit Lions

  • 24.02.2026
  • 15:46 Uhr

Nach Super-Bowl-Pleite: Hier vergnügt sich Drake Maye mit seiner Frau

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Symbolbild NFL, American Football Herren, USA in Berlin (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE ...
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticketpreise?

  • 24.02.2026
  • 14:34 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Munich Game-New York Giants at Carolina Panthers Nov 10, 2024; Munich, Germany; A general overall view of a tifo of the United States and Germany flags and the NF...
News

NFL-Knaller! Top-Team kommt nach München

  • 24.02.2026
  • 13:59 Uhr
Howie Roseman
News

NFL: Die größte Baustelle pro Team vor dem Combine

  • 24.02.2026
  • 13:45 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Texas Tech at Arizona State Oct 18, 2025; Tempe, Arizona, USA; Arizona State Sun Devils wide receiver Jordyn Tyson (0) against the Texas Tech Red Raiders in the ...
News

Viele Erstrundenpicks? Die besten Receiver-Prospects 2026

  • 24.02.2026
  • 12:59 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Las Vegas Raiders Dec 7, 2025; Paradise, Nevada, USA; Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) leaves the field following a game against...
News

NFL: Raiders-Star Crosby investiert in Premier-League-Klub

  • 24.02.2026
  • 12:39 Uhr