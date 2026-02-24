American Football
Vorbild für die NFL? Football-Liga beschließt Punkte-Revolution
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 16:56 Uhr
- Christian Stüwe
Während die NFL am umstrittenen "Tush Push" festhält, geht die UFL einen radikalen Schritt weiter. Neben einem Verbot des Spielzugs führt die Liga eine spektakuläre Punkte-Regel für Field Goals ein. Kommt es auch in der NFL zur Punkte-Revolution?
Der "Tush Push" ist einer der umstrittensten Spielzüge in der NFL.
Bei dieser abgewandelten Form des "Quarterback Sneak" schiebt die komplette Offensive Line den Quarterback über eine kurze Distanz in die Endzone.
Die Philadelphia Eagles haben den Spielzug in den letzten Jahren perfektioniert und Jalen Hurts so eine Vielzahl an Touchdowns ermöglicht. Auch die Buffalo Bills sind berühmt-berüchtigt dafür, den "Tush Push" gerne einzusetzen – gleichzeitig geht die Anwendung anderen Teams mächtig auf die Nerven.
Die Green Bay Packers beispielsweise sind keine Fans des "Po-Stoßes", wie man die Bezeichnung des Spielzugs in etwa übersetzen könnte. Die Franchise stellte in den letzten Jahren mehrfach den Antrag, den Spielzug verbieten zu lassen.
In diesem Jahr verzichteten die Packers jedoch auf einen neuen Vorstoß – genau wie alle anderen Teams. Da die Frist für entsprechende Anträge am Montag auslief, wird der "Tush Push" auch in der kommenden Saison in der NFL zu sehen sein.
Die UFL verbietet den "Tush Push" – und ändert die Field-Goal-Regeln
Ganz anders in der UFL (United Football League), die ihre Spiele im Frühjahr austrägt und 2024 aus einem Zusammenschluss der USFL und XFL entstand. Die UFL teilte am Dienstag mit, dass der "Tush Push" in der kommenden Saison verboten wird.
Der NFL und den Teambesitzern, die über Regeländerungen abstimmen, gibt das die Möglichkeit, in den UFL-Spielen genau zu beobachten, welche Auswirkungen ein Verbot des Spielzugs hat.
Überdies gab die UFL weitere Regeländerungen für die kommende Spielzeit bekannt. Am interessantesten: Field Goals aus über 60 Yards zählen künftig vier statt drei Punkte.
Könnte auch diese Regeländerung ein Vorbild für die NFL sein? Spannend klingt die Idee auf jeden Fall.