NFL

NFL: Atlanta Falcons treffen wohl Entscheidung um Kirk Cousins

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 15:49 Uhr
  • ran.de
© Icon Sportswire

Die Atlanta Falcons werden Kirk Cousins wohl entlassen. Der Quarterback spielte seit 2024 für die Franchise.

Kirk Cousins und die Atlanta Falcons gehen wohl getrennte Wege!

Wie General Manager Ian Cunningham gegenüber "92.9 The Game" bekannt gab, plant die Franchise, den Quarterback mit Beginn des neuen Liga-Jahres der NFL am 11. März zu entlassen.

Demnach habe Cunningham mit Cousins und dessen Vertretern gesprochen. Die Entscheidung sei "aus Respekt" sowohl gegenüber Cousins als auch gegenüber Michael Penix Jr. getroffen worden.

Cousins hatte im März 2024 in Atlanta unterschrieben, konnte bei den Falcons aber nie wieder an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen und verlor seinen Starterjob zuletzt an Michael Penix Jr.

Wie geht es für Kirk Cousins weiter?

In insgesamt 24 Spielen für die Franchise warf der 37-Jährige 28 Touchdowns bei 5.229 Yards, allerdings unterliefen ihm auch 21 Interceptions.

Noch ist unklar, wie es für Cousins weitergeht. In den letzten Wochen hatte er auf Nachfrage erklärt, dass er weiterspielen möchte.

Der viermalige Pro Bowler könnte sich nach seiner Entlassung in der Free Agency jedem Team anschließen.

