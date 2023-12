Miami Dolphins könnten Saison 2024 in Brasilien eröffnen

Anzeige

Die Miami Dolphins haben 2023 bereits international gespielt. 2024 könnte gleich das nächste Spiel außerhalb der USA folgen - und das schon in Woche eins.

Es war ein historisches Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs Anfang November. Es war das erste Regular-Season-Spiel der NFL in Frankfurt, die Chiefs gewannen am Ende dank ihrer Defense mit 21:14.

2024 jedoch könnten die Dolphins erneut außerhalb der USA spielen. Das berichtet der US-Sender "ESPN".

Demnach spielt das Team von Mike McDaniel in der kommenden Spielzeit in Südamerika, genauer gesagt in Brasilien.

Im Zuge der Verteilung der internationalen Marketingrechte, bei dem in Deutschland die New England Patriots, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers und eben die Chiefs den Zuschlag erhielten, wurde den Dolphins Brasilien als "ihr" Markt zugeteilt.