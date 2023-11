Anzeige

In Week 12 der NFL-Saison haben sich die Miami Dolphins klar gegen die New York Jets durchgesetzt.

Für die New York Jets setzte sich die Niederlagen-Serie in der NFL auch gegen die Miami Dolphins fort.

In Week 12 verloren die Jets am Freitagabend klar mit 13:34 (6:17) und kassierten damit die vierte Niederlage in Folge in der NFL.

Das Highlight des Spiels gab es für die Fans bereits am Ende des zweiten Viertels zu sehen.

Zwei Sekunden vor Ende wurde der Hail-Mary-Versuch der Jets von Dolphins-Safety Jevon Holland abgefangen und dieser erzielte anschließend einen unfassbaren 99-Yard-Touchdown.