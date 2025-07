Der ehemalige NFL-Star Chase Claypool hat tiefe Einblicke in seinen rapiden Absturz in der NFL gegeben. Nun möchte der Wide Receiver wieder angreifen.

Zu Beginn seiner Karriere zählte Chase Claypool zu den aufstrebenden Talenten auf seiner Position. In den ersten beiden NFL-Saisons knackte der Wide Receiver jeweils die 800-Receiving-Yard-Marke, damals im Jersey der Pittsburgh Steelers.

Doch so schnell sein Stern auch aufstieg, so rapide ging er wieder unter. Ein Trade zu den Chicago Bears und ein kurzer Aufenthalt bei den Miami Dolphins brachten die Karriere nicht in Schwung.