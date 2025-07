Nun wird Hunter versuchen, in diese großen Fußstapfen zu treten. Was auch andere Spieler auf den Plan ruft, die sich ihre Gedanken zum Thema Two-Way-Player machen.

Einer der letzten Two-Way-Player in der NFL war der Hall-of-Famer Deion Sanders, der Hunters Head Coach am College bei den Colorado Buffaloes war und der der Vater von Browns-Quarterback Shedeur Sanders ist . Sanders beendete seine Karriere 2005.

Die Jacksonville Jaguars sehen Hunter in genau dieser Doppelrolle und drafteten ihn an zweiter Stelle, um den Heisman-Trophy-Gewinner als Two-Way-Player einen Großteil der Snaps spielen zu lassen.

Als einer der ersten Spieler seit Jahrzehnten will der 22-Jährige dauerhaft in der Offense als Wide Receiver und in der Defense als Cornerback zum Einsatz kommen.

Travis Hunter ist zweifellos einer der spannendsten Spieler, der in den vergangenen Jahren in die NFL gekommen ist.

Travis Kelce: "Warum sollte man Hunter nicht so angehen?"

"Die Teams werden hinter ihm her sein. Sie werden versuchen, ihm jedes Spiel zur Hölle zu machen", sagte der Tight End der Kansas City Chiefs in dem Podcast "Bussin’ With The Boys".

"Wenn er Cornerback spielt, werden sie das ganze Spiel hindurch tiefe Bälle auf ihn werfen. Die Wide Receiver werden ihn die ganze Zeit bearbeiten. Nur um ihn müde zu machen. Warum sollte man ihn nicht so angehen?", sagte der Lebensgefährte von Taylor Swift weiter.

Hunter hat bereits mehrfach erklärt, dass er in der Lage sei, körperlich die Doppelbelastung locker wegstecken zu können. Auch Jacksonvilles General Manager James Gladstone sagte kürzlich, dass der Rookie "einfach nicht müde" werde.

Travis Kelce aber glaubt, dass die NFL-Teams die Kondition von Travis Hunter gründlich auf die Probe stellen werden.