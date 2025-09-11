Anzeige
Miami Dolphins: NFL leitet Untersuchung gegen Tyreek Hill ein

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 06:43 Uhr
  ran.de

Tyreek Hill ist wieder in den Schlagzeilen. Der Dolphins-Receiver muss sich nun auch mit einer Untersuchung der NFL auseinandersetzen.

Neuigkeiten von Tyreek Hill. Die NFL hat eine Untersuchung der jüngsten Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt gegen den Wide Receiver der Miami Dolphins eingeleitet. Gegenüber "NBC Sports" erklärte die Liga in einer Mail: "Es ist gängige Praxis der Liga, einen solchen Fall zu untersuchen."

Dolphins-Head-Coach Mike McDaniel hatte zuvor bereits angedeutet, dass das interne Disziplinarverfahren begonnen habe. Dazu gehört auch, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Versuch unternommen wird, das mutmaßliche Opfer zu befragen.

Dabei handelt es sich um Hills getrennt lebende Ehefrau Keeta Vaccaro. Diese hatte dem NFL-Star in einer im Zusammenhang mit ihrer Scheidung eingereichten Klage acht Fälle von häuslicher Gewalt angelastet.

Hill mit Gewalt-Vergangenheit

Solle Vaccaro nicht kooperieren – die Liga hat keine Befugnis, sie zu einer Kooperation zu zwingen – wird die Untersuchung ins Leere laufen. Sollte sie allerdings kooperieren, und die Liga ihr mehr glauben als Hill, könnte dieser am Ende disziplinarisch belangt werden.

Die Vorwürfe gegen den Passempfänger sind übrigens nicht die ersten ihrer Art. Bereits vor gut zehn Jahren hatte sich der Sportler schuldig bekannt, seine damals schwangere Freundin angegriffen und gewürgt zu haben.

Dies führte seinerzeit dazu, dass er aus dem Footballteam der Oklahoma State University ausgeschlossen wurde.

