Tyreek Hill ist wieder in den Schlagzeilen. Der Dolphins-Receiver muss sich nun auch mit einer Untersuchung der NFL auseinandersetzen. Neuigkeiten von Tyreek Hill. Die NFL hat eine Untersuchung der jüngsten Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt gegen den Wide Receiver der Miami Dolphins eingeleitet. Gegenüber "NBC Sports" erklärte die Liga in einer Mail: "Es ist gängige Praxis der Liga, einen solchen Fall zu untersuchen." Dolphins-Head-Coach Mike McDaniel hatte zuvor bereits angedeutet, dass das interne Disziplinarverfahren begonnen habe. Dazu gehört auch, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Versuch unternommen wird, das mutmaßliche Opfer zu befragen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Dabei handelt es sich um Hills getrennt lebende Ehefrau Keeta Vaccaro. Diese hatte dem NFL-Star in einer im Zusammenhang mit ihrer Scheidung eingereichten Klage acht Fälle von häuslicher Gewalt angelastet.

Anzeige