Aaron Rodgers (New York Jets)

Schrecksekunde bei den New York Jets. Quarterback Aaron Rodgers hat sich im Training eine Fußverletzung zugezogen, das erklärte Head Coach Robert Saleh im Interview mit "ESPN". Demnach trat Edge Rusher Jermaine Johnson während einer Einheit auf den Fuß des Spielmachers, Rodgers verletzte sich dabei am kleinen Zeh. Zwar zog sich der 39-Jährige keine nennenswerte Verletzung zu, der Cheftrainer nahm dies aber zum Anlass, um seine Spieler daran zu erinnern, aus Vorsicht von Rodgers wegzubleiben. © Imago