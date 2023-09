Minnesota Vikings: Justin Jefferson genervt von "Experten"

Anzeige

Die Minnesota Vikings haben einen Saisonstart zum Vergessen hingelegt. Abschenken will Star-Receiver Justin Jefferson die Spielzeit aber dennoch nicht und ärgert sich über die Aussagen einiger Experten.

Trotz des 0-3-Stars seiner der Minnesota Vikings will Justin Jefferson die laufende Saison nicht abschenken. Das erklärte der 24-Jährige gegenüber "ESPN": "Ich habe es satt, dass die Leute sagen, dass wir schon an die nächste Saison denken oder an all die Trades und solche Sachen."

Der letztjährige "Offensive Player of the Year" betonte weiter: "Wir konzentrieren uns immer noch auf diese Saison. Wir haben noch viele Spiele vor uns, und wir haben in dieser Saison noch viele Dinge zu erledigen. Wir sind immer noch fokussiert, und wir haben immer noch das gleiche Ziel wie vor der Saison. Wir müssen nur noch ein paar Dinge in Ordnung bringen, und ich habe das Gefühl, dass wir dann wieder auf dem richtigen Weg sind."

Minnesota verlor jedes der ersten drei Spiele mit nur einem Score Unterschied und steht trotz teils guter Leistungen ohne Sieg da. Jefferson glaubt fest an eine deutliche Leistungssteigerung in den kommenden Partien: "Es gibt Dinge, die man im Laufe der Saison durchmachen muss, um wirklich zu erkennen, ob man ein gutes Team sein wird oder nicht. Wir haben zu Beginn der Saison mit den Umsätzen und dem 0-3 zu kämpfen, aber wir haben noch eine ganze Reihe von Spielen vor uns."

In Woche vier haben die Vikings bereits die erste gute Chance, um einen Erfolg einzufahren. Dann trifft die Mannschaft von Head Coach Kevin O’Connell auf die ebenfalls noch sieglosen Carolina Panthers.