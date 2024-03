Minnesota Vikings traden für zweiten Erstrundenpick

Die Texans erhalten dafür wiederum Minnesotas Zweitrundenpick 2024, dazu einen Sechstrundenpick im anstehenden Draft und ein Auswahlrecht in der zweiten Runde beim Draft 2025.

Interessanter Trade der Minnesota Vikings. Die Franchise hat sich den Erstrundenpick der Houston Texans im kommenden Draft gesichert. Im Rahmen des Deals erwarben die Vikings den 23. Pick in der Talenteauswahl, dazu ein Auswahlrecht in der siebten Runde.

Die Minnesota Vikings erwerben einen Erstrundenpick von den Houston Texans. Ein Zeichen in Richtung Cousins-Nachfolge?

In diesem Zuge käme der neu gewonnene Erstrundenpick ins Spiel. Die Vikings könnten diesen und ihren regulären Pick an Position elf dafür verwenden, um im Draft nach oben zu traden. Mit einem der ersten Picks könnte dann ein Spielmacher ausgewählt werden.

GM der Vikings äußert sich

Ins Auge gefasst werden dürfte dabei vor allem der Pick der Arizona Cardinals an Position vier. Die drei Teams davor - Bears, Commanders und Patriots – sind Berichten zufolge selbst daran interessiert, einen Quarterback zu draften.

Ob die Vikings am Ende nach oben traden, wollte General Manager Kwesi Adofo-Mensah vor US-Reportern aber nicht bestätigen. So erklärte er, der Cousins-Abgang zwinge das Team nicht dazu, einen Spielmacher in der ersten Runde zu draften.

"Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ein Spieler verfügbar ist, werden wir sie ergreifen", sagte der GM. Sicher sei dies aber keineswegs.