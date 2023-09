Natur- oder Kunstrasen? Diskussion um NFL-Untergrund spitzt sich zu

Die Verletzung von Aaron Rodgers auf dem Kunstrasen des Metlife Stadium in New Jersey hat eine neue Debatte um Kunst- und Naturrasen entfacht. Während die NFLPA eine sofortige Umstellung fordert, sieht Commissioner Roger Goodell keine Eile - im Gegenteil.

Kunstrasen-Debatte: NFLPA sieht Liga in der Pflicht

"Es ist buchstäblich das Einfachste, was die NFL entscheiden kann", sagte Lloyd Howell, Sprecher der Spielergewerkschaft NFLPA in einem Statement. "Die Spieler bevorzugen es und die wissenschaftlichen Daten geben her, dass Naturrasen de facto sicherer ist als Kunstrasen.

Dass die Spieler tatsächlich eher Naturrasen bevorzugen, wurde nur Minuten nach der Rodgers-Verletzung beim Spiel der New York Jets gegen die Buffalo Bills (22:16) deutlich. David Bakhtiari, Left Tackle der Green Bay Packers, enger Freund von Aaron Rodgers und Repräsentant der NFLPA griff die Liga sogar deutlich an.

"Herzlichen Glückwunsch @NFL. Wie viele Spieler sollen sich noch auf Kunstrasen verletzen? Ich bin es Leid!", schrieb er seinen Frust auf "X" nieder.

Bis zur Fußball-WM 2026 sollen alle Kunstrasen gegen Naturrasen ausgetauscht werden. Das betrifft unter anderem die Spielstätten in Dallas, New England und auch New York. Letztgenannter ist unter den Spielern mit am unbeliebtesten, gilt als härtester Rasen der Liga. "Kümmert ihr euch mehr um Fußballspieler als um uns?", fragt Bakhtiari in seinem Post weiter.