Die NFL setzt auch in Zukunft auf Spiele in Deutschland. Einem Bericht der "Bild" zufolge, plant die Liga, dass 2024 erneut zwei Partien stattfinden werden.

In der neu angelaufenen Spielzeit werden gleich zwei Spiele der NFL in Deutschland ausgetragen.

Am 5. November spielen die Kansas City Chiefs in Frankfurt gegen die Miami Dolphins, eine Woche später treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Für das Jahr 2024 sollen nun bereits konkrete Pläne vorliegen - und Deutschland erhält offenbar erneut den Zuschlag für zwei NFL-Spiele. Das berichtet die "Bild". Wo genau das zweite Spiel stattfinden könnte, ist aktuell noch unbekannt.