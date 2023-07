Anzeige

Die Netflix-Serie "Quarterback" schlug bei den Football-Fans voll ein. Dort wurden Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota über eine Saison hinweg begleitet. Die Suche für Nachfolger in Staffel zwei entpuppt sich jedoch schwerer als gedacht.

In der ersten Staffel der Netflix-Serie "Quarterback" bekam man von den Spielmachern Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) und Marcus Mariota (Atlanta Falcons) Einblicke hinter die Kulissen.

Das Footballherz der NFL-Fans schlug in den acht Folgen hoch, der Erfolg war da. Einer der Produzenten ist Quarterback-Legende Peyton Manning, welcher schon dabei ist, die zweite Staffel zu planen.

Doch das scheint gar nicht so einfach zu sein - trotz des positiven Starts der Serie.

In der Podcast-Show von Pat McAfee sagte Manning: "Für Staffel zwei hätte ich am liebsten drei verschiedene Spielertypen eines Quarterbacks in verschiedenen Abschnitten ihrer Karriere."