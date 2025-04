Neue Arena: Commanders kehren nach Washington zurück

Das Football-Team der Washington Commanders kehrt schon bald in die US-Hauptstadt zurück. Die NFL-Franchise gab bekannt, dass an der Stelle des inzwischen stillgelegten Robert F. Kennedy Memorial Stadium eine neue Arena für 3,7 Milliarden Dollar gebaut werden soll. Die Eröffnung ist für 2030 geplant, das neue Stadion soll Platz für rund 65.000 Menschen bieten.

Im RFK Stadium, das derzeit abgerissen wird, hatten die Commanders von 1961 bis 1996 ihre Heimspiele ausgetragen. Seitdem spielt das Team in Landover/Maryland, 8 km nordöstlich von Washington.

Die neue Arena wird Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser zufolge das Herzstück eines 180 Hektar großen Entwicklungsprojekts in der US-Hauptstadt, in dem auch Wohnungen, Parks, Hotels, Restaurants und Geschäfte entstehen sollen. Die Commanders investieren rund 2,7 Milliarden Dollar in das Projekt, die Regierung von Washington D.C. steuert weitere 500 Millionen Dollar bei.

Josh Harris, geschäftsführender Gesellschafter der Commanders, sprach von einem "entscheidenden Moment" für die Stadt und die Franchise. "RFK war einst ein Ort, den unsere Fans liebten und die Gegner fürchteten - wir sind entschlossen, ihn wieder zu einem solchen Ort zu machen", sagte er.

Washington hatte von 1982 bis 1991 drei Super Bowls gewonnen, während das RFK Stadium seine Heimat war.