Alle sieben Runden des NFL Draft 2025 wurden auf ESPN, ABC und NFL Network übertragen. Es ist das siebte Jahr in Folge, in dem die Walt Disney Company mit der National Football League zusammenarbeitet, um eine netzwerkübergreifende Präsentation des Drafts anzubieten.

Die Berichterstattung von Runde eins am Donnerstag erreichte durchschnittlich 13,6 Millionen Zuschauer. Dies ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2024 und gleichbedeutend mit der zweitmeistgesehenen ersten Draft-Runde der Geschichte.

Die Übertragung der Runden zwei und drei am Freitag schauten sich durchschnittlich 7,5 Millionen Zuschauer an – dies ist ein Plus von 48 Prozent gegenüber 2024. Die Übertragung der Runden vier bis sieben am Samstag verfolgten durchschnittlich 4,3 Millionen Zuschauer und war damit der meistgesehene Tag drei der Geschichte. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 43 Prozent.

An den drei Tagen besuchten mehr als 600.000 Fans den NFL Draft 2025 in Green Bay. Gemeinsam mit dem NFL Draft in Nashville 2019 ist dies der zweithöchste Wert aller Zeiten. Mehr Zuschauer (775.000) waren lediglich 2024 beim NFL Draft in Detroit vor Ort.