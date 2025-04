Brett Favre ist eine NFL-Legende, nach seiner Karriere stürzte er allerdings ab und sah sich mit zahlreichen schweren Anschuldigungen konfrontiert. Eine Dokumentation von Netflix erzählt sein Leben nach. Das Leben, die Karriere und der Absturz von NFL-Legende Brett Favre sind der Mittelpunkt einer neuen Dokumentation, die ab dem 20. Mai auf der Streamingplattform Netflix ausgestrahlt wird. In der Doku mit dem Namen "The Fall of Favre" blicken die Macher auf die schillernde wie erfolgreiche Karriere des einstigen Quarterbacks der Green Bay Packers zurück, beleuchten aber auch die Skandale danach. Kommentar: Rekordvertrag für Kittle war alternativlos Inzwischen wurde der Trailer zur Dokumentation veröffentlicht. Schon aus diesem ergibt sich aufgrund der Aussagen zahlreicher Beobachter und Wegbegleiter, wie rasant der heute 55-Jährige sein Image zerstörte.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Mit den Packers gewann Favre in der Saison 1996 den Super Bowl und wurde zwischen 1995 und 1997 dreimal in Folge als MVP ausgezeichnet - das gelang keinem anderen Spieler in der Geschichte der Liga.

Anzeige