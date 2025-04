Der Quarterback-Room umfasst somit fünf Spielmacher. Dabei wären drei Spieler dieser Positionsgruppe eigentlich genug. Was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben?

Die Browns hatten mit dem aktuell verletzten Deshaun Watson, Joe Flacco und Kenny Pickett bereits drei Quarterbacks im Kader, pickten in der dritten Runde in Dillon Gabriel einen weiteren Passgeber - und später auch noch Sanders.

Dass ausgerechnet die Browns Sanders pickten, war eine Überraschung. Nicht nur, weil sein Vater in einem früheren Tweet gegen die Franchise gestänkert hatte .

Quarterback Shedeur Sanders, Sohn von NFL-Legende und College-Trainer Deion Sanders, wurde im Vorfeld als potenzieller Top-5-Pick gehandelt. Doch es kam anders: Der 23-Jährige ist erst in der fünften Runde an Position 144 ausgewählt worden - und zwar von den Cleveland Browns.

Der General Manager der Cleveland Browns erklärt den Pick von Shedeur Sanders und stellt direkt seine Erwartungen an den Rookie klar

Das Wichtigste in Kürze

Der Pick zweier Quarterbacks war nicht geplant

Laut General Manager Andrew Berry war es nicht der Plan, zwei Quarterbacks im Draft auszuwählen. "Du stellst dir vor, wie sich der Draft möglicherweise entwickeln könnte, und dann passt du dich einfach an das an, was auf dem Board steht", wird der GM auf der Webseite der Browns zitiert.

"Wir gehen nicht in den Draft und sagen: 'Hey, hier sind unsere Bedürfnisse und wir werden einfach Spieler auf den Positionen auswählen, die gebraucht werden.' Wenn du das tust, machst du in der Regel Fehler." Ein Draft nehme oftmals verschiedene Wendungen, erklärte Berry, "Einige waren erwartet, andere unerwartet und letztendlich versuchen wir, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das Beste aus unseren Picks herauszuholen."

Die Browns waren laut Berry überrascht, dass Sanders in der fünften Runde überhaupt noch verfügbar war. Die Entscheidung für den Pick fiel ihnen daher einfach.

"Wir hatten das Gefühl, dass er ein guter, solider Kandidat auf der wichtigsten Position ist. Und wir hatten das Gefühl, dass wir an einem Punkt angekommen waren, an dem er wahrscheinlich falsch bewertet wurde. Die Kosten für ihn waren wirklich ziemlich gering, und wir glauben, dass er seinen Draft-Slot übertreffen kann."

Der sprichwörtliche rote Teppich wird dem extrovertierten Sanders allerdings nicht ausgerollt. Berry stellt klar: "Wir erwarten, dass er hierher kommt, arbeitet und kämpft. Nichts wurde versprochen. Es gibt nichts geschenkt."