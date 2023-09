Anzeige

Die Green Bay Packers feierten in Woche eins einen Sieg gegen Division-Rivale Chicago Bears. Ex-Packers-Quarterback Aaron Rodgers gratulierte seinem Nachfolger Jordan Love auf besondere Weise.

Während seiner 18 Jahre in Green Bay hatte Ex-Packers-Quarterback Aaron Rodgers gegen die Chicago Bears meistens Grund zur Freude. Wieder und wieder feierten die Cheeseheads Siege. Einst rief A-Rod in Richtung der Bears-Fans: "I own you" - "Ihr gehört mir."

Und selbst jetzt, wo der 39-Jährige die Packers verlassen hat und zu den New York Jets gewechselt ist, lässt er das seinen langjährigen Division-Rivalen nicht vergessen.

So erzählte Rodgers nun in der "Pat McAfee Show", dass er Packers-Quarteback Jordan Love eine Nachricht geschrieben habe, nachdem Green Bay in Woche eins die Bears mit 38:20 besiegt hatte.

"Ich habe J. eine Nachricht geschickt, gleich nachdem das Spiel aus war, weil ich wollte, dass er meine Nachricht sieht, wenn er wieder sein Handy in der Hand hat", erklärte Rodgers. "Ich sagte: 'Glückwunsch, dass du die Besitzverhältnisse aufrecht erhalten hast.' Das war ziemlich großartig für ihn."